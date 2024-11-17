2024-11-17 21:18:04 - المصدر: ايشان

من جديد، عاد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ليذكر بأهمية المضي بالتوصيات التي أطلقها المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني ضمن بيان “المسار الطويل”، الذي أطلقها قبل أيام. وخلال رئاسته لاجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، أكد السوداني على الالتزام بالمبادئ الأساسية التي وردت في بيان المرجعية الدينية العليا، لاسيما ما يتعلق بمكافحة الفساد […]

ظهرت المقالة “حصر السلاح وردع الفساد” السوداني يذكر مجدداً بتوصيات بيان “المسار الطويل” الذي أطلقته النجف أولاً على ايشان.