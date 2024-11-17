رئاستا شبكة الإعلام ومجلس الأمناء تستنكران اغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله"

2024-11-17 21:20:01 - المصدر: واع

بغداد –واعاستنكرت رئاسة شبكة الإعلام العراقي ومجلس الأمناء، اليوم الأحد، عملية الاغتيال الصهيونية لمسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الإعلامي محمد عفيف.وقالت رئاسة شبكة الإعلام العراقي في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): " تلقينا بحزنٍ وألم كبيرين نبأ استشهاد الزميل مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله بغارة صهيونية على منطقة رأس النبع في بيروت، إذ نعزي الشعب اللبناني وحزب الله بهذا المصاب".وأضاف البيان، "لقد كان الزميل عفيف في موقع المسؤولية الإعلامية في حزب الله مجاهداً وصوتاً للحق ضد الباطل ولطالما تعاون مع المؤسسات الإعلامية وكان لها العون في الوصول إلى الحقائق قبل الحرب وبعدها".وتابع " وإذ تعبر عملية الاغتيال عن مستوى اليأس الذي وصل إليه الكيان الصهيوني في اسكات الأصوات الرافضة والفاضحة لسلوكياته الهمجية والبربرية، فإنها بالتأكيد لن تسكت صوت الحق الرافض للعدوان المنهزم لا محالة".بدوره أكد مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نتقدم بخالص العزاء وأصدق المواساة الى أمناء الكلمة ونوافذ الحقيقة من صحفيين وإعلاميين في كل مكان، باستشهاد الزميل محمد عفيف نتيجة قصف صهيوني غادر ببيروت، مخلّفاً ارثاً وضاءً من العمل الإعلامي المسؤول المقرون بالجهاد والفداء والتضحية".وأضاف، أن "هذه الدماء الطاهرة سترفع من منسوب الطوفان وتعجّل ببشارى النصر وتحدو بنا جميعاً الى مضاعفة الجهود والاستمرار بدعم صمود شعبينا اللبناني والفلسطيني".