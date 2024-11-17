رئاسة الجمهورية تدين العمل الإرهابي في قضاء طوزخورماتو

2024-11-17 21:20:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأدانت رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، العمل الإرهابي الجبان ضد أحد الألوية المشتركة للجيش العراقي وقوات البيشمركة، في قضاء طوزخورماتو.وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئاسة الجمهورية تدين بأشد العبارات العمل الإرهابي الجبان ضد أحد الألوية المشتركة للجيش العراقي وقوات البيشمركة، والذي أسفر عن استشهاد ثلاثة من منتسبي اللواء إثر انفجار عبوة ناسفة في قضاء طوزخورماتو".وأضافت، أننا " نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى عوائل الشهداء الأبرار، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته متمنين الشفاء العاجل للجرحى".وتابعت أننا "نؤكد دعمنا الكامل لجهود تعزيز الأمن والاستقرار في بلدنا، والاستمرار في مواجهة الجماعات الإرهابية المعزولة بكل قوة وحزم، حتى القضاء على آخر فلولها، لضمان حياة آمنة ومستقرة لشعبنا".