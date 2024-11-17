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منتخبنا الوطنيّ يصل إلى مسقط تحضيراً لمواجهة عمان

منتخبنا الوطنيّ يصل إلى مسقط تحضيراً لمواجهة عمان
منتخبنا الوطنيّ يصل إلى مسقط تحضيراً لمواجهة عمان
2024-11-17 21:20:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
وصل وفد المنتخبُ الوطنيّ، مساء اليوم الأحد، إلى مسقط تحضيراً لمواجهةِ منتخبِ عمان بعد غدٍ الثلاثاء. 
وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " وفد المنتخبُ الوطنيّ وصلُ إلى مسقط تحضيراً لمواجهةِ منتخبِ عمان بعد غدٍ الثلاثاء" .

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