منتخبنا الوطنيّ يصل إلى مسقط تحضيراً لمواجهة عمان
2024-11-17 21:20:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
وصل وفد المنتخبُ الوطنيّ، مساء اليوم الأحد، إلى مسقط تحضيراً لمواجهةِ منتخبِ عمان بعد غدٍ الثلاثاء.
وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " وفد المنتخبُ الوطنيّ وصلُ إلى مسقط تحضيراً لمواجهةِ منتخبِ عمان بعد غدٍ الثلاثاء" .
وصل وفد المنتخبُ الوطنيّ، مساء اليوم الأحد، إلى مسقط تحضيراً لمواجهةِ منتخبِ عمان بعد غدٍ الثلاثاء.
وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " وفد المنتخبُ الوطنيّ وصلُ إلى مسقط تحضيراً لمواجهةِ منتخبِ عمان بعد غدٍ الثلاثاء" .