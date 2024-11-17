2024-11-17 21:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوصل وفد المنتخبُ الوطنيّ، مساء اليوم الأحد، إلى مسقط تحضيراً لمواجهةِ منتخبِ عمان بعد غدٍ الثلاثاء.وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " وفد المنتخبُ الوطنيّ وصلُ إلى مسقط تحضيراً لمواجهةِ منتخبِ عمان بعد غدٍ الثلاثاء" .