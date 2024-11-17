المشهداني: ضرورة إيلاء ملف السجناء السياسيين أهمية لما عانوه من ظلم

2024-11-17 21:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

شدد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الأحد، (17 تشرين 2024)، على ضرورة إيلاء ملف السجناء السياسيين أهمية لما عانوه من ظلم".

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب، تلقته "بغداد اليوم"، ان المشهداني "استقبل، اليوم الأحد، رئيس مؤسسة السجناء السياسيين حسين السلطاني وعددا من المسؤولين فيها".

وأكد رئيس مجلس النواب "ضرورة إيلاء ملف السجناء السياسيين أهمية خاصة باعتبارهم شريحة واسعة وهم بحاجة إلى اهتمام لما عانوه من ظلم وقع عليهم".

وناقش اللقاء، وفقاً للبيان "أهم المعوقات التي تواجهها الهيئات والمؤسسات العراقية فيما يخص تشريع القوانين التي تمس واقع عملها وتسريع إنجازها لخدمة من تمثلهم".