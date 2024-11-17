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“اشتبك بعملية بطولية”.. جهاز مكافحة الارهاب يعزي باستشهاد احد منتسبيه في ميسان

“اشتبك بعملية بطولية”.. جهاز مكافحة الارهاب يعزي باستشهاد احد منتسبيه في ميسان
“اشتبك بعملية بطولية”.. جهاز مكافحة الارهاب يعزي باستشهاد احد منتسبيه في ميسان
2024-11-17 22:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

ميسان/ عراق اوبزيرفر عزا رئيس جهاز مكافحة الارهاب، الفريق الركن، كريم التميمي، اليوم الاحد، باستشهاد احد المنتسبين خلال عملية بطولية في ميسان. وقال التميمي، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”: “باسمي واسم ابطال جهاز مكافحة الارهاب اعزي ذوي الفقيد البطل (احسان وسمي القريشي) الذي استشهد اثناء عملية بطولية في اشتباكات مع احد تجار المخدرات في محافظة …

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“اشتبك بعملية بطولية”.. جهاز مكافحة الارهاب يعزي باستشهاد احد منتسبيه في ميسان

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