2024-11-17 22:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

ميسان/ عراق اوبزيرفر عزا رئيس جهاز مكافحة الارهاب، الفريق الركن، كريم التميمي، اليوم الاحد، باستشهاد احد المنتسبين خلال عملية بطولية في ميسان. وقال التميمي، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”: “باسمي واسم ابطال جهاز مكافحة الارهاب اعزي ذوي الفقيد البطل (احسان وسمي القريشي) الذي استشهد اثناء عملية بطولية في اشتباكات مع احد تجار المخدرات في محافظة …

The post “اشتبك بعملية بطولية”.. جهاز مكافحة الارهاب يعزي باستشهاد احد منتسبيه في ميسان first appeared on Observer Iraq.