2024-11-17 22:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر دانت رئاسة الجمهورية، اليوم الاحد، العمل الإرهابي الجبان ضد أحد الألوية المشتركة في قضاء طوز خورماتو. وذكرت الرئاسة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، انها “تدين بأشد العبارات العمل الإرهابي الجبان ضد أحد الألوية المشتركة للجيش العراقي وقوات البيشمركة، والذي أسفر عن استشهاد ثلاثة من منتسبي اللواء إثر انفجار عبوة ناسفة في قضاء …

