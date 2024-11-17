أوكرانيا.. أزمة انقطاع الكهرباء بعد ضربات جوية روسية

2024-11-17 22:30:17 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بعد ضربات جوية قوية شنتها روسيا على نظام الطاقة، ستشهد أوكرانيا انقطاعاً مؤقتاً للكهرباء غداً الاثنين، وفق الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الوطنية. ونفذت روسيا أكبر هجوم جوي لها على أوكرانيا منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر اليوم الأحد مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإلحاق المزيد من الضرر بنظام الطاقة. وقالت شركة أوكرانرجو في بيان إن قطع التيار الكهربائي المؤقت سيستمر من الساعة السادسة صباحاً حتى العاشرة مساء، وإنها تعمل على إصلاح الأضرار في أسرع وقت ممكن. وبعد هجمات اليوم الأحد، أكد المسؤولون الأوكرانيون حدوث أضرار في البنية التحتية الحيوية أو انقطاع التيار الكهربائي في مناطق فولين وريفني ولفيف غربي دنيبروبيتروفسك وزابوريجيا في الجنوب الشرقي. ومن الصعب تقييم حجم الأضرار إذ أن السلطات لا تكشف إلا القليل عن تداعيات الضربات وحالة شبكة الطاقة التي استهدفتها روسيا في حملة جوية في وقت سابق من هذا العام. من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها نفذت ضربة قوية على منشآت الطاقة التي تزود المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.