محافظ أربيل يدعو الوافدين إلى العودة لمناطقهم الأصلية لإنجاح التعداد السكاني

2024-11-17 22:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا محافظ أربيل، أوميد خوشناو،مساء اليوم الأحد، المواطنين المقيمين في المحافظة إلى العودة لمناطقهم الأصلية بهدفإنجاح التعداد السكاني، مؤكداً على أهمية التعداد لضمان حقوق المواطنين والتمثيل العادلللمحافظات.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفقنيوز، إنه "بهدف إنجاح التعداد السكاني في إقليم كوردستان عموماً وفي أربيلبشكل خاص، ندعو مواطني المحافظة إلى ملازمة منازلهم في يوميّ الأربعاء والخميسالمقبلين لاستقبال العدادين وتقديم التسهيلات لهم".

وأضاف "نطلب من المواطنين المقيمين فيأربيل العودة لمناطقهم الأصلية ضمان نجاح التعداد والخروج بإحصائيات دقيقة"،مبيناً "اليوم عقدنا اجتماعاً في أربيل مع اللجنة الأمنية الخاصة بالتعدادللتباحث بشأن تطبيق قرارات وزارة الداخلية الكوردستانية ووزارتيّ الداخليةوالتخطيط الاتحاديتين وآخر المستجدات المتعلقة بالتعداد في العراق بشكل عام والإقليمخصوصاً".

وأكد خوشناو "هذا التعداد مهم جداً فيمختلف المجالات السياسية والقانونية والتنموية وتطوير المحافظات والتمثيل العادللها في مجلس النواب الاتحادي وفي برلمان إقليم كوردستان، لذلك ونطالب مواطنينا بالتعاملالجيد مع العدادين ولجان وزارة التخطيط الاتحادية وهيئتيّ الإحصاء الاتحاديةوالكوردستانية".