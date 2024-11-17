وفاة ضابط كبير في شرطة كركوك بحادث سير

2024-11-17 23:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر بدائرة مرور كركوك، مساء الاحد، ان ضابطا كبير اصيب بجروح خطيرة بحادث توفي بسببها لاحقا سير شمال المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "حادثا مروريا وقع قرب قرية حصار كورة شمال محافظة كركوك، حيث انحرفت سيارة حديثة تابعة للعميد محمد سعيد، وهو ضابط شرطة في كركوك، واسفر عنها اصابته بجروح خطيرة".

وأضاف المصدر أن "الضابط تم نقله الى فقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وأثناء العلاج فارق الحياة في المستشفى بسبب شدة الاصابة".