الأعرجي: ماضون بتطهير العراق من الخلايا الارهابية النائمة

2024-11-17 23:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، اليوم الاحد، المضي بتطهير العراق من الخلايا الارهابية وانهاء خطرهم على البلاد بشكل كامل. وقال الاعرجي في تدوينة عبر منصة x وتابعتها “عراق اوبزيرفر”، ان “قواتنا البطلة تواصل عملياتها بكلّ حزم للقضاء على الخلايا الإرهابية النائمة وعصابات الجريمة المنظمة، ولن يهدأ لنا بال حتى يتم القصاص …

