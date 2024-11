2024-11-18 00:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: كشف تقرير جديد عن تفاصيل نظارات سامسونج الذكية القادمة بالتعاون مع جوجل وكوالكوم، المقرر إطلاقها في الربع الثالث من 2025. المواصفات الرئيسية: وعلى عكس نظارات Meta Ray-Ban، لا تتضمن النظارة شاشة عرض، مركزة على ميزات الذكاء الاصطناعي مثل التعرف على الإيماءات والأشخاص ومسح رموز QR، معتمدة على الهاتف والسحابة للتفاعل البصري. قد...

The post الكشف عن تفاصيل نظارات سامسونج الذكية القادمة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.