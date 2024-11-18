أربيل.. الإطاحة بصاحب حساب على الفيسبوك يبتز النساء

2024-11-18 00:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- أربيل

أعلنت مديرية أسايش أربيل، اليوم الأحد، (17 تشرين الثاني 2024)، عن إلقاء القبض على مستخدم حساب (چارەسەری کێشەی خێزانی) على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

وقالت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبأمر من قاضي تحقيق اسايش اربيل القينا القبض على المدعو (ه، ع، ا) والذي قام بانشاء حساب على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) باسم (چارەسەری کێشەی خێزانی)".

وأوضح، ان المتهم "استطاع من خلال هذه الشبكة ان يقوم بالتواصل مع مجموعة من النساء لغرض حل مشاكلهن العائلية واستطاع ان ياخذ منهم مقاطع فيديوية وصور خاصة، وثم قام بتهديدهن بنشر هذه الصور والفيديوهات او ارسالها لاهاليهن ان لم يدفعن له مبالغ مالية طائلة".



