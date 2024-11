2024-11-18 00:50:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن قد يفجر التعداد السكاني ازمة في العراق، بسبب تغييرات متوقعة في "حجوم السكان" في بعض المحافظات.وستدفع هذه المتغيرات الى استبدال اولويات التشريعات القانونية، كما يمكن ان تحقق طفرة في عدد أعضاء مجلس النواب.ومن المقرر أن يُجرى التعداد العام للسكان في جميع أنحاء العراق وإقليم كردستان، في 20 و21 من شهر تشرين الثاني […]

