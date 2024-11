2024-11-18 00:50:07 - المصدر: جريدة المدى

سوزان طاهرلا يكاد يخلو شارع رئيسي أو صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي، من إعلان لمراكز خاصة بعمليات التجميل في مدن إقليم كردستان.وبين الموضة والتقليد، باتت الكثير من العمليات الفاشلة، تشوة الأجسام والوجوه، وسط دعوات للحكومة ووزارة الصحة في الإقليم والجهات المختصة، بضرورة فرض الرقابة، والتشديد على الإجازة لمراكز التجميل.وتزايد خلال الفترة الأخيرة أخطاء عمليات التجميل […]

The post كردستان.. إحصائيات كبيرة لأخطاء عمليات التجميل وتحذيرات من تأثيرات اجتماعية appeared first on جريدة المدى.