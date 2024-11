90‌% إنجاز في خط الربط الكهربائي مع الأردن: القائم على أعتاب الكهرباء المستمرة

2024-11-18 00:50:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاصحققت المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي بين العراق والأردن تقدماً ملحوظاً، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 90‌%، مما يمهد الطريق نحو توفير طاقة كهربائية مستدامة لقضاء القائم في محافظة الأنبار. ويعد هذا المشروع أحد أهم المبادرات الاستراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، وسد احتياجات المناطق العراقية من الكهرباء.ويهدف المشروع إلى تقليل الانقطاعات الكهربائية […]

