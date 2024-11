2024-11-18 00:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت هيئة الأنواء الجوية، مساء اليوم الاحد، تاثر البلاد بحالة جوية ممطرة بدءًا من يوم غدٍ الاثنين وتستمر لعدة أيام. وذكرت الهيئة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “العراق يتأثر بحالة جوية ممطرة في بعض المدن تتراوح شدتها بين الخفيفة إلى المتوسطة، بدءًا من يوم غدٍ الاثنين وتستمر لعدة أيام”. أدنّاه التقرير:

