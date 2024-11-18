فرنسا تهزم إيطاليا بثلاثية في فمة دوري الأمم الأوروبية

2024-11-18 01:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز منتخب فرنسا على نظيره إيطاليا، بثلاثية مقابل هدف، في إطار الجولة السادسة ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأحرز ثلاثية منتخب فرنسا، كل من أدريان رابيو هدفين في الدقائق 3، و66، وجوليلمو فيكاريو هدف بالخطأ في مرماه، في الدقيققة 33.

وجاء هدف منتخب إيطاليا الوحيد عن طريق أندريا كامبياسو، في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.

وبهذه النتيجة، يحتل منتخب فرنسا المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن إيطاليا صاحبة المركز الثاني، بنفس رصيد النقاط.