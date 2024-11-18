فرنسا تتغلب على إيطاليا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية

2024-11-18 01:35:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق منتخب فرنسا فوزا مثيرا على حساب إيطاليا، بنتيجة 3-1، في عقر دار الأخير بملعب سان سيرو، في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.سجل ثلاثية الديوك أدريان رابيو هدفان بالدقائق (2 و65) وجوليلمو فيكاريو بالخطأ في مرماه (33)، بينما أحرز أندريا كامبياسو هدف إيطاليا (35).بهذا الانتصار، خطف المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع إيطاليا التي أنهت المرحلة بالمركز الثاني بنفس عدد النقاط.