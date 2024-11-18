هالاند يقود النرويج إلى المستوى الأول في الأمم الأوروبية

2024-11-18 01:35:02 - المصدر: واع

متابعة - واعسجل إيرلينغ هالاند "هاتريك" للنرويج في الفوز 5-0 على كازاخستان في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة بالمستوى الثاني ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية.وأحرز كل من إرلينغ هالاند في الدقائق 23 و37 و71 وألكسندر سورلوث (41) وأنطونيو نوسا (76) أهداف النرويج.وبعد تسجيله لـ"هاتريك" أمام كازاخستان، يتصدر هالاند حاليا ترتيب هدافي بطولة دوري الأمم الأوروبية برصيد سبعة أهداف.وفي المجمل، انفراد هالاند بصدارة قائمة هدافي مسابقة دوري الأمم الأوروبية التاريخيين بعدما زاد رصيده إلى 19 هدفا، مبتعدا بأربعة أهداف عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش.أما النرويج، فصعدت بفضل فوزها العريض على كازاخستان لصدارة المجموعة الثالثة في المستوى الثاني للبطولة بفارق نقطتين أمام النمسا، التي سقطت في فخ التعادل أمام سلوفينيا 1-1، لتصبح في جعبة النرويج 13 نقطة مقابل 11 للنمسا، و8 لسلوفينيا الثالثة ونقطة وحيدة لكازاخستان الرابعة.