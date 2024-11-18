"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم قتل 3 جنود في العراق

2024-11-18 04:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

قوة مشتركة من الجيش العراقي و"الحشد الشعبي" خلال عملية أمنية للبحث عن فلول تنظيم "داعش" (غيتي)

قالت مصادر أمنية وطبية في العراق إن قنبلة زرعت على جانب طريق استهدفت مركبة للجيش العراقي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود في شمال العراق الأحد.

كما أسفر الهجوم الذي وقع قرب بلدة طوز خورماتو، التي تبعد نحو 175 كيلومتراً إلى الشمال من العاصمة بغداد، عن إصابة اثنين بجروح خطيرة.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم. وقالت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم إن ضابطين كبيرين وجندياً قُتلوا وأصيب ثلاثة آخرون.

وأعلنت بغداد أواخر عام 2017 دحر تنظيم "داعش" الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا قبل ذلك بثلاثة أعوام، غير أن بعض خلاياه لا تزال تنشط في مناطق عدة وتشن هجمات تستهدف القوات الأمنية خصوصاً في مناطق نائية خارج المدن.

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وفي وقت سابق، قال قائمقام قضاء طوز خورماتو ذو الفقار البياتي لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، "قتل آمر الفوج الثالث لواء 20 المشترك العقيد الركن سامان صابر وضابط هندسة برتبة عقيد وأحد أفراد حمايته، إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة بلكانة" في القضاء الغني بالآبار النفطية.

وأكد مصدر أمني الحصيلة، مشيراً إلى أن العبوة الناسفة استهدفت مركبة كانوا فيها.

ولفت إلى أن القتلى ينتمون إلى قوات البشمركة العسكرية التابعة لإقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، مشيراً إلى سقوط ثلاثة جرحى هم عناصر في الجيش العراقي.

والعناصر المستهدفون ينتمون إلى القوات المشتركة العسكرية العراقية التي تضم قوات من البشمركة والجيش العراقي وتعمل في مناطق متنازع عليها بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان شمال العراق لمعالجة الفراغ الأمني في الأنحاء التي ينشط فيها عناصر تنظيم "داعش".

ونعت وزارة الدفاع العراقية العناصر الثلاثة الذين "قتلوا أثناء تنفيذ الواجب".



