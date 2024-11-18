الذهب يرتفع 1% مع توقف صعود الدولار

2024-11-18 07:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعد انخفاضات حادة الأسبوع الماضي، مع توقف موجة صعود الدولار، بينما ينتظر المشاركون في السوق تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الأدلة على مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 2587.49 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:50 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من ثلاثة أعوام يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.9 بالمئة إلى 2592.00 دولارا.

واستقر الدولار بعد ارتفاعه بنسبة 1.6% الأسبوع الماضي، ويؤدي ضعف الدولار إلى انخفاض تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: "من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب انتعاشا طفيفا بعد موجة البيع القوية الأخيرة، وربما نتوقع بعض الارتفاع مع بعض التقلبات في قيمة الدولار".

ومن المقرر أن يلقي سبعة مسؤولين على الأقل من البنك المركزي الأميركي كلماتهم هذا الأسبوع.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 30.53 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 948.95 دولار، وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 962.44 دولار.