توضيح من رابطة الدوري السعودي بشأن التعاقد مع ميسي

2024-11-18 08:35:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

أدلى الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عمر مغربل، بأول تعليق رسمي حول إمكانية استقدام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي.

وارتبط اسم ميسي بالرحيل إلى الهلال السعودي في صيف 2023 ولكن الصفقة لم تكتمل بعدما قرر اللاعب الأرجنتيني خوض تجربة جديدة في إنتر ميامي الأمريكي.

وعاد اسم ميسي للظهور في أجواء الدوري السعودي بعد تصريحات مايكل إيمينالو المدير الرياضي الخاص برابطة دوري روشن بأن ميسي سيكون متاحاً في الفترة القادمة وسيتم النظر في الفريق الراغب في ضمه للدوري السعودي.

ولكن مغربل أكد في تصريحات لصحيفة رداً على إمكانية التعاقد مع ميسي أن فكرة التعاقد مع أي لاعب أمر يتعلق بموافقة الشركاء سواء النادي أو اللاعبين موضحاً أن قبول أو رفض أي عرض أمر متروك للاعب وأيضاً للنادي.

وأضاف:"مستوى الاهتمام بالقدوم للدوري السعودي أصبح مرتفعاً وهناك اهتمام من جانب لاعبين كثيرين للعب في المملكة وبذلك استقدام أي لاعب أمر ممكن.

وأتم قائلاً:" نملك رؤية طويلة المدى للاستثمار في كرة القدم بالسعودية لسنوات طويلة والأمر يتعلق بالعديد من نجوم اللعبة".