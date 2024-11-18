بايرن ينافس خمسة عمالقة لضم نجم ليل الفرنسي

2024-11-18 08:35:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

يستعد بايرن ميونخ، للتعاقد مع بديل يساند مهاجمه الإنجليزي هاري كين، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأبدى بايرن ميونخ اهتمامه بالتعاقد مع مهاجم جديد، في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل ماتياس تيل.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن بايرن ميونخ مهتم بضم المهاجم الكندي جوناثان ديفيد، نجم ليل الفرنسي، في الصيف المقبل.

ويقدم ديفيد موسمًا مميزًا مع ليل، حيث سجل 13 هدفًا وصنع 2 في 19 مباراة.

وينتهي عقد ديفيد مع ليل، بنهاية الموسم الجاري، وعلى ما يبدو فقد اتخذ قرارا بعدم التجديد.

ولا يعد بايرن ميونخ الوحيد الساعي لحسم صفقة ديفيد، فقد ارتبط اسم اللاعب بالانتقال لصفوف آرسنال وكذلك يوفنتوس وبرشلونة وميلان وإنتر ميلان.