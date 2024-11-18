التجارة تستعد لإطلاق "السلة الإنشائية"

2024-11-18 08:40:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تستعد الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية في وزارة التجارة لافتتاح مبادرة السلة الإنشائية في مخازن مجمع الحرية ببغداد قريباً. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون في حديث لـالصباح تابعته الاقتصاد نيوز، إن الوزارة تعاونت مع القطاع الخاص لتجهيز 50 ألف نوع من المواد الإنشائية والكهربائية والصحية بمختلف الأشكال والأحجام ضمن مبادرة السلة الإنشائية. وأضاف أن هناك إمكانية للمواطن للتقديم والحصول على هذه المواد من خلال الأتمتة عبر بوابة أور الإلكترونية، مع وجود مبادرة لنقلها إلى عنوان المواطن المثبَّت في النظام بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية، وإيصالها عبر أسطول نقل الإنشائية في جميع المحافظات. ولفت حنون إلى أن الاستعدادات جارية لافتتاح مبادرة السلة الإنشائية في مخازن مجمع الحرية فرع بغداد قريباً، مشيراً إلى وضع خطط لعملية الخزن والتسويق وتصريف مواد البناء الموجودة في مخازن الشركة لغرض توفير مساحات خزنية كافية في بغداد مجمع الحرية وفروع الشركة في المحافظات لاستقبال مواد إنشائية جديدة. ونوَّه بتشكيل فرق فنية جوالة من الموظفين لغرض الدعاية والترويج عن مواد شركة تجارة المواد الإنشائية في المؤسسات الحكومية والأسواق المحلية، مع العمل على عرض المواد الإنشائية عبر ستة منافذ من الهايبرماركت في بغداد عند افتتاحها بآليات يشرف عليها القطاع الخالص المحلي ومتابعة ومراقبة الوزارة. وبين حنون أن السلة الإنشائية تعدُّ من المشاريع المهمة المكملة لمشروع السلة الغذائية، حيث تحظى باهتمام رئيس الوزراء لغرض مساعدة ذوي الدخل المحدود بإنشاء وتطوير مساكنهم من خلال بيعها بحسب سعر الصرف الرسمي السائد، إضافة إلى التعاون مع المصارف الأهلية والحكومية لتقديم القروض للمواطنين لشراء الكميات المطلوبة من المواد. وتابع أن هناك تعاوناً اقتصادياً وتجارياً مع أردن لتجهيز الوزارة بالمواد الإنشائية واستثمار مبادرة السلة، التي تعدُّ نقلة نوعية في استيراد وتسويق مواد البناء عالية الجودة من مناشئ معتمدة تواكب الحداثة المعمول بها حالياً وبأسعار تنافسية، وخاضعة للفحص المختبري، إضافة إلى التعاون مع أغلب المناشئ الرصينة في الدول منها المملكة العربية السعودية ومصر ودول أوروبية عديدة لتجهيز المخازن بالمواد.