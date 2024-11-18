استمرار انخفاض أسعار النفط العراقي مع بداية تعاملات الأسبوع

2024-11-18 09:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجل النفط العراقي، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، استقرارا على انخفاض في الأسعار خلال بداية التعاملات الأسبوعية في الأسواق العالمية.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 66.66 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 69.81 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.11- لكلاهما.

كما أظهرت البيانات ارتفاعا طفيفا بأسعار الخام عالميا أيضا، حيث سجل خام برنت البريطاني 71.31 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 67.19 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.28+ و0.17+.

المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع