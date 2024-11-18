الإطاحة بـ9 متهمين لقضايا مختلفة بينهم "قاتل هارب" في بغداد

2024-11-18 09:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، الإطاحة بـ9 متهمين لقضايا مختلفة بينهم "قاتل هارب" في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "قطعات فرقة المشاة السابعة عشر، بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية نفذت عدد من واجبات البحث والتفتيش المناطقي نتج عنها إعتقال تسعة مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة".

واضافت انه "من بين المتهمين شخص هارب بعد يوم واحد من ارتكابه لجريمة (القتل العمد) وآخرين ضبط بحوزتهم اسلحة غير مرخصة، وذلك ضمن احياء ومناطق قضاء (المحمودية) جنوب غربي العاصمة بغداد".

واكدت القيادة انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".