2024-11-18 11:00:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تواصل أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي ارتفاعها في أسواق العملة بالعاصمة بغداد، وسط استمرار عجز البنك المركزي في وضع حلول من شأنها تردم الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي. وسجلت أسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، 150350 ديناراً مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الأحد. وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 151250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 149250 ديناراً لكل 100 دولار.