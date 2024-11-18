محافظة بغداد تعلن الشروع بأعمال (الصب والتسليح) لمحطات مشروع مجاري ناحية الوحدة

2024-11-18 11:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت محافظة بغداد، اليوم الاثنين، عن تقدم العمل بمشاريع مجاري ناحية الوحدة، لافتة إلى الشروع بأعمال (الصب والتسليح) لمحطات مشروع مجاري ناحية الوحدة.

وذكر بيان لقسم الإعلام والاتصال الحكومي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "وفقاً لتوجيهات محافظ بغداد عبد المطلب العلوي بالمتابعة الميدانية للمشاريع، فإن المعاون الفني لمحافظ بغداد هدى عبد الأمير ومدير مجاري محافظة بغداد فراس البياتي، اطلعا على سير الأعمال الجارية حالياً في المشروع، فضلاً عن عقد اجتماع موسع لتسريع وتيرة الإنجاز وحل جميع المعوقات".

ولفت البيان إلى أن "شركتي اليقين والمسار المنفذتين للمشروع باشرتا أعمال (الصب الكونكريتي) في المحطتين الأولى والثانية، إضافةً إلى تجهيز وتسليح بقية المحطات وتهيئتها (للصب) خلال الأيام القليلة المقبلة"، مشيراً إلى "تجهيز دفعات من الأنابيب المستوردة وحسب المواصفات التعاقدية".

يذكر أن المشروع يتكون من خمس محطات ضخ، (4 مشتركة لمياه الأمطار والصرف الصحي، وأخرى للأمطار) مع شبكة بطول 160 كم ومركز معالجة بطاقة (48) ألف متر مكعب باليوم.