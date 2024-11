2024-11-18 12:30:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةأكد مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس، اليوم الإثنين، أن مباراة غداً أمام عُمان صعبة ومهمة واتطلع إلى تحقيق الفوز.وقال كاساس في المؤتمرِ الصحفيُّ الخاصّ بمواجهةِ منتخبنا الوطنيّ وعمان ضمن جولةِ التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 إن" المنتخبين يعرفان بعضهما البعض جيداً"، مشيرا إلى أن" العراق لعب ثلاث مباريات مع عمان خلال العامين الماضيين، وأن الفريق العراقي […]

The post مدرب منتخبنا كاساس: أريد الفوز غداً أمام عُمان appeared first on جريدة المدى.