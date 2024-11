تلوث الهواء أثناء الحمل: خطر خفي يزيد احتمالية إصابة الأطفال بالتوحد

2024-11-18 12:30:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةقدمت دراسة جديدة نتائج مهمة تساعد على فهم أعمق لكيفية تأثير البيئة على تطور الدماغ في مراحل مبكرة من الحياة.وتشير الدراسة إلى أن تلوث الهواء الذي تستنشقه النساء أثناء الحمل قد يكون مرتبطا بزيادة خطر إصابة أطفالهن بالتوحد. وأظهرت النتائج التي اعتمدت على مراجعة لأحدث الأبحاث حول التوحد، أن الأطفال الذين لديهم استعداد وراثي للتوحد […]

