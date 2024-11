2024-11-18 12:30:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداديخوض المنتخب العراقي للشباب، اليوم الاثنين، مباراة ودية ضد نظيره الأوزبكي في العاصمة طشقند، وذلك في إطار تحضيراته لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في الصين في شباط من العام المقبل. وأجرى المنتخب تحت إشراف مدربه عماد محمد وجهازه التدريبي المساعد آخر وحدة تدريبية له يوم أمس الأحد، في معسكره التدريبي المقام في طشقند. ويواصل المنتخب […]

