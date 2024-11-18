2024-11-18 12:36:04 - المصدر: ايشان

أعلن زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، فتح باب التبرعات إلى لبنان في جانب الكرخ من بغداد والموصل وكركوك وديالى وصلاح الدين. ونقل صالح محمد العراقي، المعروف بـ”وزير الصدر”، عن الصدر قوله: “بعد إنتهاء التبرعات النقدية في محافظتي السماوة والديوانية العزيزتين.. جزى الله أهاليهما بالخير والبركات”. وأضاف: “فنتوكل على الله بفتح باب التبرعات […]

ظهرت المقالة الصدر يفتح باب التبرعات إلى لبنان في الكرخ و4 محافظات أولاً على ايشان.



