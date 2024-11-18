2024-11-18 12:36:04 - المصدر: ايشان

أفاد مصدر سياسي لبناني لرويترز، اليوم الاثنين، بأن المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكستين، سيتوجه إلى بيروت غدا الثلاثاء لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار بين حزب الله والكيان الصهيوني. كما أورد موقع صوت لبنان الإخباري اللبناني نبأ الزيارة نقلا عن النائب في البرلمان اللبناني قاسم هاشم. وكان موقع أكسيوس ذكر في وقت سابق […]

ظهرت المقالة هدنة الـ60 يوماً.. المبعوث الأمريكي يزور بيروت غداً لمناقشة “وقف إطلاق النار” أولاً على ايشان.



