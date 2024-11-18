2024-11-18 12:36:04 - المصدر: ايشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة، خاصة في المناطق الشمالية للبلاد، وزخات مطر خفيفة في المنطقة الوسطى خلال أيام حظر التجوال في فترة التعداد السكاني المرتقب يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مع فرصة لتساقط الأمطار في المناطق الجنوبية يوم الخميس. وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان” إن “الطقس […]

ظهرت المقالة الأنواء الجوية تتوقع زخات مطر ودرجات حرارة منخفضة في أيام الحظر والتعداد أولاً على ايشان.



