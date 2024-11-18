2024-11-18 12:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة بغداد، يوم الاثنين، أحكاماً بالإعدام بحقثلاثة تجار للمخدرات بينهم امرأة تحمل جنسية أجنبية.

وذكرالمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن"المدانين ضبطت بحوزتهم كيلوغرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة، وميزانينإلكترونيين بقصد الإتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضافأن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 27/أولا من قانون المخدرات والمؤثراتالعقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانونالعقوبات".