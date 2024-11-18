2024-11-18 12:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أظهرت مجلة "ceoworld" الأمريكية المختصة بالشأن الاقتصادي،يوم الاثنين، أن العراق ضمن آخر عشر دول من حيث الأمان للسياح خلال العام المقبل.

وذكرتالمجلة في تقرير أن العراق احتل المرتبة 186 عالمياً من أصل 196 دولة ضمن تصنيفالأكثر أمانا للسياح في العام 2025.

وأشارتالمجلة إلى أن "العديد من البلدان الأفريقية والآسيوية تواجه بعض التحدياتالصعبة المتعلقة بالجريمة، والتي أثرت على علاقاتها على الساحة العالمية، مما أدى إلىانخفاض الاستثمار في هذه الدول بسبب المخاوف بشأن السلامة. وتضررت السياحة بسببالصراعات الداخلية وعدم الاستقرار السياسي ومعدلات الجريمة".

وأضافتأن إيسلندا احتلت المرتبة الأولى بأكثر الدول أمانا لعام 2025، تليها موناكو ثانياً،ومن ثم ليختنشتاين ثالثاً، وجاءت رابعاً اندورا التي تقع في جنوب أوروبا، وسانمارينو خامساً، فيما تذيلت فلسطين وكوريا الشمالية القائمة.

وعربياًجاءت الكويت أولاً وفي المرتبة 40 عالمياً بالأكثر أمناً، ومن ثم عُمان ثانياً،والأردن ثالثاً، وقطر رابعاً، والبحرين خامساً.

وبحسبالمجلة فإن العراق جاء في المرتبة 186 بحصوله على 31.48 نقطة من أصل 100 نقطة بأكثرالدول أمناً، بعد روسيا، وأوكرانيا، وسوريا، واليمن، وباكستان، ولبنان.