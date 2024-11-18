اعتقال أفراد عائلة يمازحون على الانتحار في بغداد

2024-11-18 12:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ألقت قوة أمنية في بغداد، يوم الاثنين، القبض على أفراد عائلة كانوا يمازحون بشأن محاولة انتحار على جسر الجادرية، وسط العاصمة.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أنه تم تلقي بلاغ عبر السيطرة المركزية يفيد بوجود حالة يشتبه بأنها محاولة انتحار من أعلى جسر الجادرية، وعلى إثر ذلك، تم توجيه دورية إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الشخص المشتبه به كان برفقة شقيقه وعمه.

وأوضح المصدر أن أفراد العائلة ادعوا أنهم كانوا في حالة مزاح ولم يقصدوا تنفيذ أي فعل انتحاري، بناءً على ذلك، تم اعتقالهم وإيداعهم في التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.