بغداد تتصدر بأعلى معدل للزواج والطلاق وميسان وذي قار الأدنى خلال الشهر الماضي

2024-11-18 12:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف مجلس القضاء الأعلى، يوم الاثنين، عن إحصائية الزواج والطلاق خلال الشهرالماضي حيث تم تسجيل قرابة 35 حالة زواج، ونحو 7000 حالة طلاق.

ووفقاًللإحصائية التي وردت لوكالة شفق نيوز، فقد تصدرت العاصمة بغداد بتسجيل 7672 عقدزواج داخل محاكم الرصافة والكرخ، وتصديق 2020 عقد زواج تم خارج المحاكم، وتصديق1416 حالة طلاق تمت خارج المحاكم، و798 حالة تفريق بين الزوجين داخل المحاكم.

فيماسجلت محافظة ميسان أدنى معدل زواج بواقع 1003 حالة داخل وخارج المحاكم، وجاءتمحافظة ذي قار بأدنى معدل حالات الطلاق بواقع 146 حالة.