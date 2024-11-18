"بتكوين" تقترب من 90 ألف دولار بعد أكبر انخفاض منذ الانتخابات

2024-11-18 14:00:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تعاود العملة المشفرة بتكوين الصعود فوق 90 ألف دولار بعدما سجلت أكبر وتيرة تراجع لها على مدار يومين منذ الانتخابات الأميركية خلال عطلة نهاية الأسبوع. يأتي ذلك وسط نوبة من الحذر في الأسواق العالمية، حيث يقيم المتداولون التأثير المحتمل لأجندة سياسة الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الأسواق. ومن بين أوجه عدم اليقين، الجدول الزمني لترمب للوفاء بتعهداته المؤيدة للعملات المشفرة، وما إذا كانت جميعها ممكنة، مثل إنشاء مخزون أميركي من بتكوين.