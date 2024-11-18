"غولدمان ساكس" يتوقع مستويات قياسية جديدة للذهب العام القادم

2024-11-18 14:00:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

توقع بنك غولدمان ساكس ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوياتٍ قياسيةٍ جديدة في العام المقبل، بدعم من ارتفاع إقبال البنوك المركزية على المعدن الأصفر، وفي ظل توقعات باستمرار خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وأدرج البنك الأميركي، الذهب كواحدٍ من أفضل أنواع السلع للاستثمار في عام 2025، متوقعا أن تمتد مكاسب هذا المعدن خلال رئاسة دونالد ترامب. وشجع غولدمان ساكس المستثمرين لشراء الذهب، متوقعا وصول الأسعار إلى 3 آلاف دولار للأونصة بحلول ديسمبر 2025. يذكر أن أسعار الذهب عاودت الارتفاع بعد أسوأ أداء أسبوعي لها منذ عام 2021، لتتداول قرب مستويات 2600 دولار للأونصة. شهدت الأسواق تحولاً ملحوظاً في توجهاتها عقب فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إذ أثار هذا الفوز توقعات بمرحلة جديدة من التشدد في السياسة النقدية، إلى جانب انحسار المخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية. ودفع هذا التحول الأسواق نحو الأصول عالية المخاطر وأعاد ترتيب خريطة الاستثمارات، وكان المعدن الأصفر من أبرز المتأثرين بهذه التغيرات، إذ هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين. وتمثل أطول سلسلة خسائر يومية للمعدن النفيس منذ منتصف فبرايرشباط تحولا كبيرا في توقعات الذهب، الذي تم تداوله عند مستويات قياسية مرتفعة قبل أسبوعين فقط.