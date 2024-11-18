العراق يرفض مقترح “COP29”: لن نتخلص من الوقود الأحفوري فهو أساس اقتصادنا

2024-11-18 14:00:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رئيس لجنة الصحة النيابية، ماجد شنكالي، أن العراق يرفض فكرة التخلص من الوقود الأحفوري التي كانت عنواناً بارزاً في مؤتمر المناخ “COP29″، معللاً ذلك بأن الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل رئيسي على الوقود الأحفوري، لافتاً إلى دور العراق القوي في مؤتمر، سيما أنه سيترأس قمة الـ”G7 Plus” مع الصين في الدورة المقبلة. وتعلو أصوات عالمية ومطالبات بالتخلص التدريجي من عمليات الوقود الأحفوري ومشاريع النفط والغاز في الدول النفطية، جراء التلوث الذي تسببه، واستبدالها بمصادر الطاقة البديلة مثل الشمسية – الهوائية – المائية – الحرارية. وقال شنكالي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته الاقتصاد نيوز، إن “مشاركة الوفد النيابي في مؤتمر COP29 جاء لمتابعة عمل الوفد التفاوضي ومواكبة آخر المستجدات في المؤتمر”، مبيناً أن “مؤتمر المناخ ركز على قضايا مهمة، أبرزها التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وهو أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العراقي، وهو ما نرفضه تماماً”. وتابع شنكالي، “هناك اقتراح من أذربيجان لدعم الدول النامية من قبل الدول النفطية، لكن هذا الاقتراح رُفض، لأن معظم الدول المنتجة للنفط هي نفسها دول نامية”. ولفت إلى، أن “الحضور السياسي الفاعل من قبل رئيس الجمهورية ووكلاء الوزارات والجهات التنفيذية، بالإضافة إلى الدعم التشريعي من البرلمان العراقي، يعزز من موقف العراق في هذه المؤتمرات، خاصةً وأنه سيتولى رئاسة قمة الـG7 Plus مع الصين في الدورة المقبلة”.