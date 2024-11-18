الاستخبارات تطيح بـ 6 مطلوبين بتهم الارهاب والمخدرات والاسلحة والخطف بمحافظتين

2024-11-18 14:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الاثنين، الاطاحة بـ 6 مطلوبين بتهم الارهاب وتجارة المخدرات والاسلحة والخطف في بغداد وكربلاء المقدسة.

وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "بتوجيه وإشراف وزير الدفاع ثابت العباسي ضمن الاستمرار بتنفيذ عمليات نوعية لأبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، وعبر معلومات استخبارية تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة إلى المديرية ذاتها من الاطاحة بأربعة مطلوبين للقضاء بتهم الارهاب وتجارة المخدرات والأسلحة والخطف، صادرة بحقهم مذكرات قضائية وفق احكام المواد ( 1/4 ارهاب، 28، 421، 24 اسلحة)"، مبينة ان "القبض جاء من خلال تواجدهم في مناطق متفرقة من العاصمة، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم الى القضاء".

وشارت الى انه "بمتابعة ميدانية دقيقة القت مفارز مديرية استخبارات وأمن كربلاء القبض على اثنين من تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظة كربلاء المقدسة أحدهما تاجر دولي، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق احكام المادتين (27،28 مخدرات)"، مشيرة الى انه "تم تسليمهما أصوليا إلى الجهات ذات الاختصاص".