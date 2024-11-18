2024-11-18 14:15:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - علي المالكي

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، ثقته الكبيرة بقدرة لاعبي منتخبنا الوطني على تصحيح المسار في مباراة عُمان، وتعويض المباراة السابقة أمام نظيره الأردني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال مفتن لوكالة الأنباء العراقية (واع)،: إن "ظروف المباراة لم تكن لصالح منتخبنا، لكن شبابنا أبطال، وكلنا ثقة بهم في التعويض وكذلك المدرب والجهاز الفني نأمل منهم تصحيح الأخطاء والعودة الى سكة الانتصارات".وأضاف مفتن: "لا شك أن أبطالنا قادرون على تحمل المسؤولية وتصحيح نتيجة مباراة الأردن، ونأمل أن يحققوا الفوز في المباراة القادمة ويعززوا فرص التأهل الى المونديال".وفي ما يتعلق بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذها مؤخراً بحل الهيئات الإدارية للأندية ، أكد مفتن أن "جميع الأندية التي تثبت عليها مخالفات قانونية ستخضع للإجراءات القانونية من دون استثناء، بناءً على تقارير مكتب الأندية والدائرة القانونية، مشدداً على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة لتحقيق الإصلاح الرياضي المنشود، وضمان استمرارية تطور الرياضة العراقية".