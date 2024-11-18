2024-11-18 14:15:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مدرب المنتخب العُماني، رشيد جابر، أن فريقه مستعد تماماً لخوض اللقاء على أرضه أمام منتخب يعد من أفضل المنتخبات في قارة آسيا.وقال جابر، في المؤتمرِ الصحفي الخاص بمواجهةِ منتخبنا الوطنيّ وعمان ضمن جولةِ التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 ، وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الاثنين: إن "الحضور الذهني للاعبين هو المفتاح لتحقيق أداء إيجابي، وهو ما سينعكس على جميع تفاصيل المباراة". وأوضح أن منتخب عمان يمتلك أسلوبه وطريقة لعبه الخاصة التي تمنحه القدرة على إحداث المشاكل لأي فريق يواجهه.وأضاف : أن" المنتخب العراقي يمتلك لاعبين يلعبون في دوريات أوروبا ولكن نحن نلعب أمام لاعبين وليس دوريات".