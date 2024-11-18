الإطاحة بـ6 مطلوبين بتهم الإرهاب وتجارة المخدرات والأسلحة والخطف في بغداد وكربلاء

2024-11-18 14:15:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، الإطاحة بـ 6 مطلوبين بتهم الإرهاب وتجارة المخدرات والأسلحة والخطف في بغداد وكربلاء.

وقالت في بيان تلقته "بغداد اليوم" إنه "ضمن الاستمرار بتنفيذ عمليات نوعية لمنتسبي المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، وعبر معلومات استخبارية تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة إلى المديرية ذاتها من الإطاحة بأربعة مطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب وتجارة المخدرات والأسلحة والخطف ، صادره بحقهم مذكرات قضائية وفق احكام المواد ( 1/4 إرهاب، 28، 421، 24 أسلحة)".

وأضافت أن "عملية القبض على المتهمين جاءت خلال تواجدهم في مناطق متفرقة من العاصمة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم الى القضاء".

وأوضحت المديرية أنه "بمتابعة ميدانية دقيقة في عملية منفصلة، القت مفارز مديرية استخبارات وأمن كربلاء القبض على اثنين من تجار ومروجي المواد المخدرة في المحافظة احدهما تاجر دولي، صادره بحقهما مذكرتا قبض وفق احكام المادتين (27،28 مخدرات)، مبينة أنه "تم تسليمهما أصوليا إلى الجهات ذات الاختصاص".



