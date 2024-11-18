كاساس: مباراة عمان "صعبة ومهمة" ونتطلع للفوز

2024-11-18 14:15:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، أن مباراة غداً أمام عُمان صعبة ومهمة واتطلع رفقة المنتخب إلى تحقيق الفوز.

وقال كاساس في المؤتمرِ الصحفيُّ الخاصّ بمواجهةِ منتخبنا الوطنيّ وعمان وتابعته "بغداد اليوم"، إن "المنتخبين يعرفان بعضهما البعض جيداً"، مشيرا إلى أن" العراق لعب ثلاث مباريات مع عمان خلال العامين الماضيين، وأن الفريق العراقي كان يسعى لتحقيق الفوز في المباريات السابقة."

وأضاف "أريد الفوز غداً، ولا أتوقع مفاجآت في مباراة عمان"، مؤكدا أنه" رغم عدم وجود ضمانات للفوز، إلا أنه واثق من العمل الجاد الذي يقوم به الفريق في التحضير للمباراة مؤكداً جاهزية اللاعب زيد تحسين للمشاركة في مباراة الغد ".

وأوضح كاساس أن "النتيجة النهائية تتوقف على عدة عوامل، مشيرا إلى أن الجميع في الفريق يعملون بكل جهد لتحقيق حلم التأهل، معبراً عن سعادته بالدعم الكبير الذي يتلقاه هو وفريقه من الجماهير العراقية".

من جانبه، قال مدافع منتخبنا الوطني ريبين سولاقا خلال المؤتمر، إن "منافسنا منتخبٌ جيدٌ، وسنحاول التركيزَ في هذه المباراة من أجل تطبيقِ الأمور الخططيّة، وإسعاد جماهيرنا، خصوصاً أننا لم نتمكن من الفوز في آخر مباراةٍ خضناها على أرضنا".

وعدَ أن "المبارياتُ المُقبلة في غاية الأهميةِ، وأمامنا الكثيرُ لتحقيقِ حلمنا في الوصول إلى كأس العالم، لكن هذا لا يخفي أن الطريقَ لا يزال طويلاً".

وتابع سولاقا ان "طريقةَ استقبال جماهيرنا لنا كانت مبهرةً في مطار مسقط، ولم نصدقها، وهذا الشيء يمنحنا دافعاً حماسياً، ولا شعورياً أخرجت هاتفي أمس ووثّقت هذه اللقطاتَ الجياشة، وتحدثت عنها اليوم مع زملائي اللاعبين، وجميعهم بالشعورِ نفسه، وهم ممتنون للجماهير العراقيّة، فنحن نمتلك جمهوراً عظيماً، وهدفنا إسعاده بتحقيقِ الفوز".