الشيخ حمودي يدعو العراقيين لإنجاح التعداد السكاني: ضمان لحقوقكم ومستقبل أبنائكم

2024-11-18 15:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعدعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، اليوم الاثنين، العراقيين لإنجاح التعداد السكاني، فيما أشار الى أنه ضمان لحقوقهم ومستقبل أبنائهم.وقال الشيخ حمودي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المشاركة في إنجاح التعداد العام للسكان الذي سيجري يومي 20 و21 من الشهر الجاري، واجب وطني على جميع العراقيين، لضمان حقوقهم من الخدمات العامة ورسم مستقبل أبنائهم".وأضاف، أن "الموازنة العامة للدولة توزع بين المحافظات على أساس كثافتها السكانية، والخدمات العامة الصحية والتعليمية والاجتماعية والأمنية والبنى التحتية يخطط لها وفقاً لأعداد السكان ومناطق تركزهم".وتابع، أن "التعداد يوفر للحكومة قاعدة بيانات عن المستوى المعيشي ومعدلات الفقر والبطالة تبنى عليها الخطط الاقتصادية والإنمائية، وهذا يندرج ضمن مسار التخطيط العلمي والعملي لإدارة البلد الذي تصدر رؤية المرجعية العليا، وإنجاحه واجب ومسؤولية الجميع".