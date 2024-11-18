2024-11-18 15:20:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد المدرب السابق لمنتخبنا الأولمبي، راضي شنيشل، على أهمية الجانب النفسي لرفع مستوى أداء اللاعبين في لقاء الغد، مشدداً على أهمية الفوز وتجنب الخسارة للحفاظ على ترتيب المنتخب في المجموعة.وقال شنيشل لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن " العامل النفسي يعد من العوامل الحاسمة في مثل هذه المباريات"، مشيراً إلى ضرورة تقليل الضغط على اللاعبين خلال المباراة المقبلة أمام المنتخب العماني".وأضاف شنيشل أن" المدرب يجب أن يستقر على التشكيلة المثالية التي تدعم خططه وأفكاره، ويُفضل تثبيت التشكيلة بعد أن يجد التوليفة المناسبة"، لافتاً إلى أن" الفرق الأخرى في المجموعة قد استقرت على تشكيلاتها الأساسية، بينما لم يستفد المنتخب العراقي من شخصيته المعروفة وأسلوبه المميز حتى الآن، وهو ما يتعين العمل على تحقيقه في الوقت الحالي".وأشار شنيشل إلى أن" المنتخب العماني يمتلك فرصة حقيقية للوصول إلى المركز الثالث في حال فوزه على العراق، وهو ما يزيد من أهمية المباراة، ولكن إذا ساءت الأمور، فإن التعادل سيكون نتيجة مقبولة لتجنب الخسارة والحفاظ على ترتيب الفريق في المجموعة".