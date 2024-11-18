الاتصالات النيابية: نعمل على تحديث وتشريع 3 قوانين مهمة بمجالات مختلفة

2024-11-18 15:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأكدت لجنة النقل والاتصالات النيابية، اليوم الاثنين، العمل على تحديث وتشريع 3 قوانين مهمة بمجالات مختلفة، فيما أشارت إلى أهمية التحول الرقمي وتعزيز التشريعات في العراق.وقالت رئيسة اللجنة، زهرة البجاري، في كلمة لها خلال منتدى الفضاء الرقمي العراقي، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "يعد منتدى الفضاء الرقمي العراقي حدثاً مهماً يجسد طموحات العراق، حيث يجمع بين الرؤية نحو مستقبل رقمي متقدم والاستراتيجية اللازمة لتعزيز الابتكار والحوكمة الرقمية".وأضافت، أن "التحديات التي يواجهها العراق في مجال التحول الرقمي تتطلب منا كمشرعين العمل بروح الفريق الواحد مع الجهات التنفيذية والمجتمعية لتطوير البنية التشريعية والقانونية"، مؤكدة أن "التقدم التكنولوجي لا يمكن أن يتحقق من دون إطار قانوني محكم يحفظ حقوق المواطنين ويواكب التطورات العالمية".وأشار إلى، أن "لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب تدرك تماما أهمية هذا المجال، ونحن نعمل بجدية على معالجة النقص التشريعي في مجالات متعددة، مثل قانون جرائم المعلوماتية، الذي يعد أداة أساسية لحماية المجتمع من الابتزاز الإلكتروني والجرائم التي تهدد أمن الأفراد والمؤسسات".وتابعت، "كما نعمل على تحديث قانون هيئة الإعلام والاتصالات ليتماشى مع متطلبات العصر، ويضمن الشفافية والعدالة في إدارة ملف الطيف الترددي وخدمات الاتصالات، بالإضافة إلى تشريعات تتعلق بالذكاء الاصطناعي، لضمان استخدامه في تحسين حياة المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني مع حماية الخصوصية وضمان الشفافية".واستدركت بالقول: إن "مسؤوليتنا لا تقتصر على التشريع فقط، بل تتطلب منا العمل على تعزيز الرقمنة الحكومية للحد من الفساد الإداري وتحسين كفاءة الخدمات، وتمكين الشباب العراقي من قيادة التحول الرقمي، من خلال توفير بيئة محفزة وداعمة لريادة الأعمال في المجال التكنولوجي".ولفتت إلى، أن "تعزيز الأمن السيبراني يعد أولوية وطنية في ظل تزايد التهديدات الرقمية، ومن هنا، أدعو إلى توحيد الجهود بين القطاعات الحكومية والخاصة لإنشاء بنية تحتية رقمية آمنة وقادرة على مواجهة المخاطر".واختتمت قولها: إن "هذا المنتدى يمثل منصة حيوية للنقاش وتبادل الخبرات، وأدعو جميع المشاركين إلى الخروج بتوصيات عملية تساعدنا في وضع العراق على خارطة التحول الرقمي العالمي".